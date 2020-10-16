«Победа» сообщила о планах купить устройства «для безупречных улыбок»

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Лоукостер «Победа» собирается купить для своих бортпроводников приспособления для тренировки улыбок. Об этом сообщил РБК представитель компании; также есть информация на портале госзакупок.

«Мы закупаем тренажеры для улыбок в нашу собственную школу бортпроводников. Безупречная улыбка бортпроводника — наш стандарт», — пояснили в «Победе».

Авиакомпания купит 3 тыс. гаджетов Silicone face slimmer. На них будет потрачено 540 тыс. руб.

На торговой онлайн-площадке AliExpress один такой гаджет стоит от $2,70. В характеристике товара написано, что он создан для борьбы с морщинами вокруг глаз и улучшает овал лица.