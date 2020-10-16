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«Победа» сообщила о планах купить устройства «для безупречных улыбок»

«Аэрофлот» AFLT ₽58,3 +0,55% Купить
Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Лоукостер «Победа» собирается купить для своих бортпроводников приспособления для тренировки улыбок. Об этом сообщил РБК представитель компании; также есть информация на портале госзакупок.

«Мы закупаем тренажеры для улыбок в нашу собственную школу бортпроводников. Безупречная улыбка бортпроводника — наш стандарт», — пояснили в «Победе».

Авиакомпания купит 3 тыс. гаджетов Silicone face slimmer. На них будет потрачено 540 тыс. руб.

На торговой онлайн-площадке AliExpress один такой гаджет стоит от $2,70. В характеристике товара написано, что он создан для борьбы с морщинами вокруг глаз и улучшает овал лица.

Авиакомпания «Победа» нацелилась на 30% российского рынка
Бизнес
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Ранее Росавиация сообщила, что «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в июле перевезла 1,039 млн человек и заняла второе место по этому показателю в России. Она впервые смогла обойти по количеству пассажиров саму авиакомпанию «Аэрофлот», услугами которой воспользовались на 4,2 тыс. человек меньше — 1,035 млн.

закупки авиалинии авиакомпания «Победа»
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