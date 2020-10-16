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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения опровергла сообщения об ударе по азербайджанской Нахичевани

Шушан Степанян
Шушан Степанян (Фото: shushanstepanyan / Facebook)

Армянские военные не наносили удар по Нахичеванской автономии Азербайджана. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Заявляем, что по направлению Ордубадского района Нахичевана не было выпущено ни одной ракеты, это очередная ложь азербайджанского военно-политического руководства», — написала Степанян.

Азербайджан сообщил об армянской ракете в Нахичеванской автономии
Общество
Фото:mod.gov.az

Незадолго до этого Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в Ордубадский район Нахичеванской автономной республики попала ракета армянских вооруженных сил.

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