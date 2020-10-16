Конфликт Армении и Азербайджана , 16 окт, 13:35
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Армения опровергла сообщения об ударе по азербайджанской Нахичевани
Шушан Степанян
Армянские военные не наносили удар по Нахичеванской автономии Азербайджана. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Заявляем, что по направлению Ордубадского района Нахичевана не было выпущено ни одной ракеты, это очередная ложь азербайджанского военно-политического руководства», — написала Степанян.
Незадолго до этого Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в Ордубадский район Нахичеванской автономной республики попала ракета армянских вооруженных сил.
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