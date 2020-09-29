В Коми из-за обрушения галереи на шахте погибли два человека

Фото: МЧС России

В Воркуте при производстве демонтажа на промышленной площадке законсервированной шахты «Аяч-Яга» компании «Воркутауголь» обрушилась галерея. Погибли монтажник и электросварщик. Об этом РБК сообщил представитель группы «Северсталь», в которую входит «Воркутауголь».

В компании указали, что, по предварительной версии, обрушение произошло из-за нарушения техники безопасности и плана работ со стороны подрядчика.

Представитель «Северстали» добавил, что после случившегося началось расследование.

В августе четыре сотрудника подрядной организации «Спецремэнерго» погибли при обрушении галереи на шахте «Воргашорская», которая принадлежит АО «Воркутауголь». По словам представителя «Северстали», это произошло во время демонтажа перекрытия при разборе выведенной из эксплуатации галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки.