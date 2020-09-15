Второго горняка нашли погибшим после обрушения на шахте в Кузбассе

Горноспасатели обнаружили тело второго горняка под завалами в шахте «Чертинская-Коксовая», где утром 14 сентября произошло обрушение горной породы. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

По словам собеседника ТАСС, изначально сообщалось о гибели 37-летнего проходчика. Также не было известно о судьбе еще одного 52-летнего пострадавшего было неизвестно. Тело второго шахтера было найдено в результате поисково-спасательных мероприятий.

Источник «РИА Новости» отмечает, что тело горняка обнаружили в штреке шахты. В момент обрушения в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, еще шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. В связи с инцидентом на шахте была остановлена проходка и добыча.

По данным руководства Сибирского управления Ростехнадзора, предварительной причиной обрушения могло стать нарушение требований промбезопасности.

Угольная шахта «Чертинская-Коксовая» располагается в городе Белово Кемеровской области. Она находится под управлением компании «ММК-Уголь», входящей в состав Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»). Данное предприятие является одним из крупнейших мировых производителей стали. Шахтеры данного предприятия добывают коксующиеся угли марки «Ж».