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Попова назвала процент россиян с лишним весом

Среди российских жителей у 47,6% мужчин и 35,6% женщин наблюдается избыточная масса тела. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает портал «Здоровое питание».

«Ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно», — уточнила она.

По словам Поповой, наиболее часто ожирение встречается у жителей Алтая, регионов Центрального федерального округа, Кузбасса и Еврейской автономной области.

«В целом среднестатистический житель нашей страны потребляет калорий больше, чем тратит», — отметила она.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что лишний вес может привести к росту хронических заболеваний, проблемам с сосудами и сердцем, диабету. Кроме того, как показала пандемия, люди с избыточной массой тела находятся в группе риска по коронавирусу. Для них высока вероятность перенести заболевание с тяжелыми осложнениями.

Материал дополняется

ожирение Анна Попова Роспотребнадзор
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