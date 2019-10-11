Роспотребнадзор заявил о лишнем весе и ожирении у 50% взрослых россиян

Больше чем у половины россиян старше 30 лет есть лишний вес и ожирение. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

При этом в развитых странах Европы, как говорится в заявлении, ожирением страдают от 15 до 20% взрослых. Эта проблема также затрагивает подростков: в развитых странах лишний вес есть у 25% молодых людей, а у 15% из них — ожирение.

Лишнему весу и ожирению сопутствуют сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, диабет. Кроме того, ожирение уменьшает продолжительность в среднем на три-пять лет, а при выраженной форме заболевания жизнь может сократиться на 15 лет.

«Принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом), это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь, вопрос культуры питания», — говорится в заявлении ведомства.