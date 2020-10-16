Власти США разрешили американским самолетам летать возле Крыма

В США не будут продлевать запрет на полеты американской гражданской авиации в определенных зонах района полетной информации Симферополя. Ограничения были введен в 2014 году в целях безопасности. Соответствующее решение приняло Управление гражданской авиации США (FAA), уведомление о нем опубликовано на сайте американского Федерального реестра.

Как пояснило управление, в воздушном пространстве региона снизился уровень опасности, что позволяет возобновить авиасообщение. Действие текущего запрета заканчивается 27 октября.

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