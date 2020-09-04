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Политика ,  
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Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма

Два стратегических бомбардировщика пересекли воздушное пространство Украины и подлетели к Крыму с севера. При этом в районе Крыма были замечены разведывательные самолеты США
B-52H Stratofortress
B-52H Stratofortress (Фото: Christopher Ruano / Global Look Press)

Как минимум два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму. Об этом свидетельствуют данные сайта RadarBox.

Оба бомбардировщика стартовали с военной авиабазы Фэрфорд в Великобритании и пролетели через воздушное пространство Нидерландов, Германии и Польши.

Один из бомбардировщиков имеет позывной Julia53 (регистрационный номер 60-0044), второй — Julia51 (61-0034). Оба борта подлетели к Крыму с севера и сделали несколько кругов под Мелитополем, при этом ближайшая к Крыму точка, в которой находились самолеты, расположена примерно в 40 км от побережья полуострова.

После этого самолеты по тому же маршруту отправились обратно.

Первоначально в группе было три самолета — третьим был B-52 с позывным Julia52, однако, так как он не оснащен передатчиком Mode-S, его путь не регистрируется в публичных трекерах самолетов.

В это же время в районе Крыма были замечены два разведывательных самолета ВВС США: RRR7258 (регистрационный номер ZZ666, Boeing RC-135W Airseeker R1) и SALMA44 (регистрационный номер 62-4125, Boeing RC-135W Rivet Joint).

Бомбардировщики США впервые пролетели над Европой с украинскими Су-27
Политика
Истребители Су-27 и бомбардировщики B-1B<br /> <br /> &nbsp;

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Согласно данным RadarBox, SALMA44 вылетел с базы в Греции, облетел Крым с юга и запада (в районе Феодосии). При этом траектория его движения пересекает крымский мыс Киик-Атлама у города Орджоникидзе. RRR7258 облетал юго-западную часть полуострова.

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress — самолет дальнего действия, который может нести различные виды вооружения, в том числе ядерное и боеприпасы с высокой точностью наведения. B-52H могут совершать атакующие действия, воздушный перехват, оказывать поддержку с воздуха, а также выполнять задачи в рамках наступательных противовоздушных операций.

24 августа B-52H прибыли в Фэрфорд в рамках обучающей миссии. Как говорится на сайте ВВС США, эти миссии предоставляют возможность интеграции со странами НАТО, а также обеспечивают создание надежных сил, которые повышают стабильность союзников США. Присутствие бомбардировщиков B-52H позволяют США поддерживать высокий уровень готовности и квалификации для работы за границей и на территории страны, отмечали в ВВС США.

В конце мая украинские истребители Су-27 впервые пролетели с американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B над Европой и Черным морем. Командование ВВС сообщило, что самолеты отрабатывали совместные действия с союзниками по НАТО и странами-партнерами.

Авторы: Дада Линделл, Мария Лисицына
Теги: ВВС США, Крым, стратегические бомбардировщики, Украина
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