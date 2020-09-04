Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма

Два стратегических бомбардировщика пересекли воздушное пространство Украины и подлетели к Крыму с севера. При этом в районе Крыма были замечены разведывательные самолеты США

B-52H Stratofortress (Фото: Christopher Ruano / Global Look Press)

Как минимум два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму. Об этом свидетельствуют данные сайта RadarBox.

Оба бомбардировщика стартовали с военной авиабазы Фэрфорд в Великобритании и пролетели через воздушное пространство Нидерландов, Германии и Польши.

Один из бомбардировщиков имеет позывной Julia53 (регистрационный номер 60-0044), второй — Julia51 (61-0034). Оба борта подлетели к Крыму с севера и сделали несколько кругов под Мелитополем, при этом ближайшая к Крыму точка, в которой находились самолеты, расположена примерно в 40 км от побережья полуострова.

После этого самолеты по тому же маршруту отправились обратно.

Первоначально в группе было три самолета — третьим был B-52 с позывным Julia52, однако, так как он не оснащен передатчиком Mode-S, его путь не регистрируется в публичных трекерах самолетов.