МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17

Посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа России от участия в трехсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing МН17 в Донбассе в 2014 году. Об этом глава МИД Нидерландов Стеф Блок сообщил нижней палате нидерландского парламента, передает ежедневная газета De Telegraaf.

«Посол России был вызван сегодня в Министерство иностранных дел», —указал он 15 октября.

Блок отметил, что власти страны сожалеют об одностороннем шаге Москвы и намерены продолжить переговоры по этому вопросу.

Ранее российский МИД назвал предвзятыми и политизированными расследования катастрофы, которые проводят Нидерланды и Совместная следственная группа. «Было сделано все, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России», — отметило министерство.