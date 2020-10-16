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В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер

В городе Лесосибирск Красноярского края начался пожар в здании психоневрологического диспансера. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

Огонь вспыхнул в 01:40 (21:40 по мск) во втором филиале краевого психоневрологического диспансера № 1 на улице Громовой. Пожару присвоили второй уровень сложности.

Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Общество
Фото:24.mchs.gov.ru

Возгорание локализовали примерно через два часа, в 03:35 (23:35 по мск). К тушению привлекли 51 человека и 19 единиц техники.

Пресс-служба МЧС, как передает ТАСС, уточнила, что пожар начался в наркологическом отделении. Загорелась кровля двухэтажной пристройки к основному зданию диспансера. Огонь распространился на площади 744 кв. м.

Были эвакуированы 13 человек, из них девять пациентов и четыре сотрудника, никто не пострадал.

В начале сентября из-за пожара в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске погибли четыре человека. Еще двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. СК по краю возбудил уголовное дело по пунктам «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом) и заявил о поджоге. По информации следствия, поджигателя нет среди погибших.

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