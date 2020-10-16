В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер

В городе Лесосибирск Красноярского края начался пожар в здании психоневрологического диспансера. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

Огонь вспыхнул в 01:40 (21:40 по мск) во втором филиале краевого психоневрологического диспансера № 1 на улице Громовой. Пожару присвоили второй уровень сложности.

Возгорание локализовали примерно через два часа, в 03:35 (23:35 по мск). К тушению привлекли 51 человека и 19 единиц техники.

Пресс-служба МЧС, как передает ТАСС, уточнила, что пожар начался в наркологическом отделении. Загорелась кровля двухэтажной пристройки к основному зданию диспансера. Огонь распространился на площади 744 кв. м.