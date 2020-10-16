Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

В работе социальной сети Twitter в нескольких странах произошел сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб зарегистрировали на работу Twitter в США, Японии и Испании. Максимальное число сообщений о сбое было зафиксировано около 1:00 по мск.

Более половины пользователей (52%) указали на проблемы с функционированием сайта. Еще 32% сообщили о перебоях в работе приложений для iPhone и iPad. Часть владельцев Android (15%) также заявили о сбое.

Ранее массовые жалобы на работу социальной сети поступали в конце августа. Тогда пиковый сбой зафиксировали ранним утром, большинство пользователей также заявляли о проблемах с сайтом. Неполадки в работе Twitter в основном затронули Мексику и США.