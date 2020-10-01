Facebook и Twitter не получили отсрочку на перенос серверов в Россию

Правительство предусмотрело в плане восстановления экономики отсрочку на перенос серверов на территорию страны только для систем бронирования авиабилетов. На зарубежные соцсети и другие сервисы она в итоге не распространится

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Власти отказались вводить отсрочку на перенос в Россию серверов, на которых хранятся данные россиян, следует из утвержденного плана восстановления экономики (есть в РБК). Ранее в проектах документа предлагалось установить отсрочку до 30 октября 2022 года для выполнения требования об обязательном переносе серверов на территорию страны. Это было бы выгодно зарубежным владельцам популярных сервисов вроде Facebook и Twitter.

Но на прошлой неделе, 23 сентября, правительство одобрило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости, доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, в котором указанную отсрочку предлагается ввести только для серверов, на которых хранятся персональные данные граждан страны, и другой инфраструктуры, входящих в комплекс автоматизированной информационной системы обеспечения воздушных перевозок (АИС ОВП), то есть на системы бронирования авиабилетов.

Представитель пресс-службы правительства подтвердил РБК, что в итоговой версии плана содержится формулировка, касающаяся только серверов АИС ОВП. Он не пояснил, с чем связан отказ от введения отсрочки на перенос серверов для других компаний. Представитель Минцифры не ответил по существу.

Какие требования предъявляют к Facebook и Twitter

Требование закона «О персональных данных», который обязывает хранить информацию о российских пользователях на территории России, вступило в силу еще 1 сентября 2015 года. Из-за его несоблюдения ранее была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn. Facebook и Twitter получили отсрочку для выполнения этого требования до начала 2020 года. В конце января ведомство возбудило административное производство в отношении обеих компаний, а в феврале мировой суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter на сумму по 4 млн руб. Компании не выплатили штрафы, из-за чего в июне служба судебных приставов начала в отношении них исполнительное производство. Но блокировать сервисы не стали.