Facebook и Twitter не получили отсрочку на перенос серверов в Россию

По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, Роскомнадзор может и дальше выписывать штрафы компаниям, нарушившим требование закона «О персональных данных», но, чтобы заблокировать кого-то, как это было с LinkedIn в 2016 году, нужно «политическое решение». «Вряд ли после истории с Telegram, которая показала, что заблокировать полностью сервис на территории России не получится, кто-то сейчас решится на такое», — указал Казарян. Он также отметил, что для Facebook и Twitter исполнение требования российского законодательства сейчас вряд ли возможно — это может вызвать вопросы у властей США, где зарегистрированы компании, из-за непростых отношений между странами. «Компании могут вызвать в конгресс, задавать вопросы», — рассуждает собеседник РБК. В 2017 году представители Facebook, Twitter, а также Google давали показания в рамках парламентского расследования «российского вмешательства» в выборы.
РБК направил запрос представителям Роскомнадзора, Facebook и Twitter.
Нужна ли отсрочка авиаперевозчикам
В середине 2019 года правительство утвердило постановление № 955, согласно которому операторами АИС ОВП должны быть юрлица, зарегистрированные и являющиеся резидентами России. Базы данных и серверы, используемые для оформления внутренних авиарейсов, также должны располагаться на территории России. Операторы автоматизированных систем также должны исключить передачу персональных данных пассажиров за пределы страны при оформлении российскими перевозчиками внутренних перевозок без привлечения агентов и другие требования. Постановление должно вступить в силу с 31 октября 2021 года.
Как пояснил РБК представитель Минтранса, под требования этого постановления попадают не только серверы, обрабатывающие персональные данные о пассажирах, но и другие компоненты АИС ОВП. По его словам, новый срок для выполнения требования приурочен к дате перехода на зимнее расписание воздушных перевозок 2022–2023 годов. «Перенос срока обусловлен объективным снижением финансовых возможностей авиакомпаний в текущих условиях для своевременного перехода на системы оформления внутренних воздушных перевозок, расположенные на территории России», — пояснил представитель Минтранса.
В середине прошлого года появилась информация, что американская система бронирования и продаж авиабилетов Sabre, услугами которой пользуются «Аэрофлот» и «Россия», намерена создать совместное предприятие в России вместе с «Интегро текнолоджиз». Последняя, по данным СПАРК, в начале 2020-го вместе с «Сейбр Интернэшнл» зарегистрировала ООО «Сейбр Интергупп», стороны получили в нем по 50%. РБК направил запрос в Sabre.
Помимо «Аэрофлота» иностранными системами пользуются «Победа» (американской Navitair), S7 и «Уральские авиалинии» (испанской Amadeus), региональный перевозчик «Якутия» (швейцарской SITA). Российские системы бронирования используют Utair («Сирена-Трэвел») и «Азимут» (Национальная система бронирования).
Гендиректор ТАИС (разработчик Национальной системы бронирования) Александр Сизинцев согласен, что на фоне пандемии у российских авиакомпаний сейчас нет ресурсов на подобные миграции, так как локализация глобальных систем бронирования потребует дополнительных ресурсов, в том числе со стороны авиакомпаний-эксплуатантов. «Технически это достаточно сложный процесс с учетом масштабов и сложности инфраструктуры иностранных систем», — отметил он.
«Идея [отсрочки для требований о переносе серверов, используемых во время оформления внутренних авиарейсов] хорошая, однако с функциональной точки зрения отсрочки до 2022 года недостаточно, — говорит представитель S7 Airlines. — Процесс миграции потребует значительных инвестиций, а в условиях коронакризиса финансовые возможности авиакомпаний ограничены». По его словам, компания готова рассмотреть переход на российскую систему бронирования «при условии наличия необходимого функционала PSS» (системы обслуживания пассажиров. — РБК) и его эффективности. По словам представителя «Уральских авиалиний», сейчас специалисты авиакомпании активно занимаются изучением функционала систем, удовлетворяющих требованиям постановления правительства. «О подорожании услуги пока говорить рано. Но однозначно сам процесс миграции потребует значительных затрат», — указал он.
РБК направил запрос в «Аэрофлот» и «Победу».
Какие послабления предусмотрели для технологических компаний
- Отсрочка до сентября 2022 года требования о ежегодном 15-процентном увеличении емкости технических средств для хранения интернет-трафика, отказ от требования хранить тяжелый контент/видеотрафик.
- Предоставить каникулы в 2020 году по оплате аренды гособъектов недвижимости для размещения инфраструктуры связи.
- Упростить доступ операторов фиксированной связи в многоквартирные жилые дома для размещения сетей.
- Обеспечить выход операторов связи и центров обработки данных на оптовый рынок электроэнергии и др.
Авторы
Анна Балашова, Мария Кокорева, Юлия Старостина