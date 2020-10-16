Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Общество, 01:31 Иран пообещал реакцию на прилетевшие из Карабаха снаряды Политика, 01:06 Мантуров назвал преимущество падения рубля к доллару на 20% Экономика, 01:03 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 00:40 Как менялись прирост и убыль населения России за 20 лет. Инфографика Общество, 00:30 В Киеве пообещали Москве «поток гробов» в случае войны Политика, 00:28 Власти Москвы заявили о безопасности регистрации по QR-кодам в клубах Общество, 00:15 Эксперты оценили потери россиян в пандемию в 16 млн средних зарплат Экономика, 00:00 Рекордные траты ЦСКА, Мозес в Москве и чудо-японец. Громкие трансферы РПЛ Спорт, 00:00 Аналитики негативно оценили возможность покупки «Системой» Тинькофф Банка Технологии и медиа, 00:00 Заразившийся COVID-19 орловский губернатор сообщил о поражении легких Общество, 15 окт, 23:48 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 15 окт, 23:45 Мурашко сообщил о заполненности коечного фонда под COVID на 90% Общество, 15 окт, 23:40 В ВОЗ назвали тревожным рост заболеваемости COVID-19 в России Общество, 15 окт, 23:25
Общество ,  
0 

Власти Москвы заявили о безопасности регистрации по QR-кодам в клубах

Данные, полученные от посетителей при регистрации QR-кодов в ночных развлекательных заведениях Москвы, будут храниться на защищенных серверах столичного Департамента информационных технологий (ДИТ). Об этом департамент сообщил РБК.

Как уточняется в сообщении, сервера расположены на территории России и защищены «в соответствии с требованиями регулятора».

Появилась инструкция получения QR-кодов для баров и ночных клубов
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Номер телефона, необходимый для регистрации в развлекательном заведении, указывает сам посетитель после сканирования QR-кода или при отправке СМС-сообщения», — указал ДИТ.

Новые правила посещения баров и ночных клубов введятся с 19 октября из-за распространения коронавируса. Развлекательная организация должна при входе размещать QR-код и текст с информацией для регистрации. Посетители обязаны отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377. После этого у них отобразятся подтверждение входа и его время.

Если у одного из отдыхавших в заведении выявят коронавирус, всем, кто был с ним в то же время в том же месте, сообщат об угрозе заражения и предложат сдать тест на COVID-19.

По последним данным, за сутки в столице зафиксировали еще 3942 заболевших. Общее число зараженных за время пандемии в Москве выросло до 347 946 человек.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Москва коронавирус ограничения ночные клубы новости
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 октября
Общество
В Москве за сутки умерли 54 человека с коронавирусом
Общество
Какие новые ограничения ввели в Москве из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter