Власти Москвы заявили о безопасности регистрации по QR-кодам в клубах

Данные, полученные от посетителей при регистрации QR-кодов в ночных развлекательных заведениях Москвы, будут храниться на защищенных серверах столичного Департамента информационных технологий (ДИТ). Об этом департамент сообщил РБК.

Как уточняется в сообщении, сервера расположены на территории России и защищены «в соответствии с требованиями регулятора».

«Номер телефона, необходимый для регистрации в развлекательном заведении, указывает сам посетитель после сканирования QR-кода или при отправке СМС-сообщения», — указал ДИТ.

Новые правила посещения баров и ночных клубов введятся с 19 октября из-за распространения коронавируса. Развлекательная организация должна при входе размещать QR-код и текст с информацией для регистрации. Посетители обязаны отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377. После этого у них отобразятся подтверждение входа и его время.