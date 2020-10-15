Путин объявил благодарность Юрию Лозе

Юрий Лоза (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Российский музыкант Юрий Лоза получил благодарность от президента России Владимира Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации: Лозе Юрию Эдуардовичу — композитору, артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт», город Москва», — говорится в документе.

Юрий Лоза — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, композитор, поэт-песенник. Сольную карьеру он начал в 1987 году. Особенно популярными песни Лозы стали в конце 1980-х — 1990-х годах. Наибольшую известность он получил после исполнения песен «Плот», «Пой, моя гитара!», «Сто часов», «Я не умею мечтать» и ряда других композиций.