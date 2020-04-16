Политика , 16 апр, 01:26
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Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья
Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Распоряжение главы государства о поощрении опубликовано на портале правовой информации.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Воробьеву Андрею Юрьевичу», — говорится в документе.
Помимо этого глава государства наградил почетными грамотами и объявил благодарность людям за строительство Крымского моста, в частности, коллективу «Мостотреста».
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