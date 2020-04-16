Лента новостей

Курс доллара на 16 апреля USD ЦБ: 73,71 (+0,4)

Курс евро на 16 апреля EUR ЦБ: 80,67 (+0,55)

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса

Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья

Захарова назвала махинацией ответ США на запрос о школьниках из России

Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу

Две больницы Петербурга ограничили прием пациентов

Бэнкси показал свою новую работу во время самоизоляции из-за коронавируса

Власти Москвы отказались от закупок для благоустройства на 13 млрд руб.

В Минобороны сообщили о показаниях сдавшихся сирийским военным боевиков

Белоусову предложили 25 проектов для борьбы с пандемией

Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Топ-10 технологий для сельского хозяйства будущего

Главы «Яндекса», «Газпром нефти» и Tele2 — о вынужденной цифровизации

Орешкин заявил о не работающих «как задумывалось» мерах для экономики

Мишустин утвердил порядок распределения тест-систем на коронавирус