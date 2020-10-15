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Пандемия коронавируса ,  
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Власти опровергли карантин выигравшей выборы уборщицы из-за визита Собчак

Марина Удгодская
Марина Удгодская (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

Уборщица Марина Удгодская, которая в начале октября вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, не уходила на карантин после встречи с телеведущей Ксенией Собчак. Об этом РБК сообщили в администрации Чухломского муниципального района, к которому относится поселение.

«Как работала, так и работает. Поскольку она была в общении с Ксенией Собчак, которая заболела, у нее взяли анализ. Он еще не готов», — сказали РБК в администрации.

Znak.com со ссылкой на собеседника из приемной главы Чухломского муниципального района сообщал, что Удгодскую поместили на карантин, после того как к ней приехала Собчак, которая решила взять у нее интервью. По его данным, Удгодская сдала ПЦР-тест.

Сама глава Повалихинского поселения сообщала изданию «Подъем», что после съемок у нее и у дочери поднялась температура. «Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация: приехала Собчак, и, по ходу дела, сейчас у нас коронавирус», — говорила она. При этом результата теста, подтверждающего, что она заразилась коронавирусом, пока нет.

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Марина Удгодская

О том, что Собчак якобы сдала положительный тест на коронавирус, сообщал Telegram-канал Mash. Телеведущая в ответ на это написала в своем Telegram-канале: «О, чую дефицит новостей на канале. Может, все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна?»

Марина Удгодская вступила в должность главы Повалихинского поселения 1 октября. На прошедших в сентябре выборах она была единственным конкурентом предыдущего главы поселка Николая Локтева. До победы на выборах Удгодская работала уборщицей в местной администрации. Во время голосования женщину поддержали 87 человек, тогда как действующий на тот момент глава поселения набрал лишь 48 голосов. Всего в селе проживают 400 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Костромская область Ксения Собчак новости
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