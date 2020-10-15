Власти опровергли карантин выигравшей выборы уборщицы из-за визита Собчак

Марина Удгодская (Фото: Елизавета Антонова / РБК)

Уборщица Марина Удгодская, которая в начале октября вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, не уходила на карантин после встречи с телеведущей Ксенией Собчак. Об этом РБК сообщили в администрации Чухломского муниципального района, к которому относится поселение.

«Как работала, так и работает. Поскольку она была в общении с Ксенией Собчак, которая заболела, у нее взяли анализ. Он еще не готов», — сказали РБК в администрации.

Znak.com со ссылкой на собеседника из приемной главы Чухломского муниципального района сообщал, что Удгодскую поместили на карантин, после того как к ней приехала Собчак, которая решила взять у нее интервью. По его данным, Удгодская сдала ПЦР-тест.

Сама глава Повалихинского поселения сообщала изданию «Подъем», что после съемок у нее и у дочери поднялась температура. «Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация: приехала Собчак, и, по ходу дела, сейчас у нас коронавирус», — говорила она. При этом результата теста, подтверждающего, что она заразилась коронавирусом, пока нет.