При обрушении строительной люльки в Москве погибли двое рабочих

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Двое рабочих упали с высоты при проведении фасадных работ в многоквартирном доме в пятом квартале Капотни в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По предварительной информации, обрушилась строительная люлька. Рабочие погибли.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку действиям людей, ответственных за соблюдение требований законодательства по охране труда и технике безопасности на строительных работах, а также строительных правил.

По результатам проверки прокуратура решит вопрос о принятии мер реагирования. На месте происшествия находится заместитель люблинского межрайонного прокурора Александр Орлов.