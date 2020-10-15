При обрушении строительной люльки в Москве погибли двое рабочих

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 12:52
Сериал «Эпидемия» вошел в топ-100 самых популярных телепроектов IMDb Стиль, 16:19 Как переводить криптовалюту без риска и не потерять все деньги. 10 правил Крипто, 16:18 Российские футболисты не вошли в число 20 лучших молодых игроков Европы Спорт, 16:11 Песков подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии от России Политика, 16:08 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 15:58 Власти Москвы допустили распространение системы QR-кодов на госучреждения Общество, 15:53 ВШЭ переведет лекции в онлайн из-за COVID-19 Общество, 15:49 Окрестности Степанакерта обстреляли впервые за несколько дней Политика, 15:42 Петр Ян пообещал незабываемый бой претенденту на чемпионский пояс UFC Спорт, 15:42 При обрушении строительной люльки в Москве погибли двое рабочих Общество, 15:42 Путин сообщил об обострении проблемы безработицы в России Политика, 15:40 СК возбудил дело после перестрелки силовиков с террористами в Волгограде Общество, 15:33 Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге РБК и Mercedes-Benz, 15:28 Предприниматели внутри корпорации: угроза или преимущество Pro, 15:25
Общество ,  
0 

При обрушении строительной люльки в Москве погибли двое рабочих

Фото:пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Двое рабочих упали с высоты при проведении фасадных работ в многоквартирном доме в пятом квартале Капотни в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По предварительной информации, обрушилась строительная люлька. Рабочие погибли.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку действиям людей, ответственных за соблюдение требований законодательства по охране труда и технике безопасности на строительных работах, а также строительных правил.

По результатам проверки прокуратура решит вопрос о принятии мер реагирования. На месте происшествия находится заместитель люблинского межрайонного прокурора Александр Орлов.

СК возбудил уголовное дело после гибели четырех рабочих в шахте в Коми
Общество
Фото:СК РФ

В сентябре в подмосковном Ступино обрушился надземный пешеходный переход на производстве. В результате инцидента пострадали не менее 30 человек, все они — рабочие предприятия «ФМ Ложистик», большинство — граждане стран СНГ.

Москва Капотня рабочие смерть
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело после гибели четырех рабочих в шахте в Коми
Общество
В Подмосковье в цеху обрушился мост
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter