В Подмосковье обрушился пешеходный мост

ЧП произошло в Ступино. Пострадали не менее 30 человек. По предварительным данным, пешеходный переход обрушился из-за перегрузки. Прокуратура начала проверку

Фото: МЧС России

Надземный пешеходный переход обрушился в подмосковном Ступино, в результате инцидента пострадали не менее 30 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

ЧП произошло на территории компании «ФМ Лоджистик» в деревне Сидорово. Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, все пострадавшие — работники предприятия, большинство из них — граждане стран СНГ. Обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 м и высотой 4 м, он упал на инженерные коммуникации и повредил их.

Согласно предварительным данным, пешеходный переход обрушился из-за перегрузки. Прокуратура проводит проверку. На место направлены спасатели, обстоятельства происшествия устанавливаются. Как говорится на сайте МЧС, на месте работают 46 человек и 16 единиц техники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе Ступино и министру здравоохранения области оказать помощь пострадавшим.