Инфекционист назвала самый «заразный» предмет на офисном столе

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В офисе наибольшее количество бактерий скапливается на компьютерной клавиатуре, которую трудно дезинфицировать. Об этом заявила главный внештатный инфекционист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, передает «РИА Новости»

«На кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус», — сказала Шилкина, добавив, что обработкой клавиатуры от бактерий почти никто не занимается.

Роспотребнадзор сообщал, что коронавирус может сохраняться на наличных деньгах. На купюрах он может быть активен не менее суток, а на монетах — не менее трех часов. В связи с этим ведомство рекомендовало при покупках рассчитываться безналичным способом либо использовать средства индивидуальной защиты.