Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных денег из-за COVID-19

Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах — не менее трех часов, поэтому в период пандемии лучше использовать безналичные платежи. С такими рекомендациями выступил Роспотребнадзор, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что чаще всего коронавирус передается воздушно-капельным путем. Однако заражение также может произойти в результате контакта человека с предметами, на поверхности которых содержится вирус.

Поэтому в целях предотвращения распространения COVID-19 специалисты Роспотребнадзора рекомендовали обрабатывать руки дезинфицирующими растворами или тщательно мыть их с мылом.