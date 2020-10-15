В Красноярском крае в ДТП погибли три человека

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ на трассе Заозерный — Новая Солянка в Красноярском крае три пассажира погибли на месте, водитель и четвертый пассажир были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

«По предварительной информации, сегодня утром на 19-м км автодороги Заозерный — Н. Солянка 19-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, допустил съезд с дороги, после чего врезался в дерево», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на месте аварии работает руководство межмуниципального отдела полиции «Бородинский», следственно-оперативная группа отдела выясняет все обстоятельства происшествия.

Накануне в Тульской области в ДТП с участием такси и микроавтобуса погибли три человека, пятеро пострадали. Авария случилась на автодороге между населенными пунктами Петровское и Калиновка Кимовского района. В УМВД отмечали, что, по предварительным данным, водитель такси не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом.