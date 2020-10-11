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Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте произошло столкновение пяти автомобилей, в результате чего погиб один человек. Об этом РБК заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«По предварительной информации, один человек погиб и трое пострадали. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются», — отметили в главке.

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Источник «РИА Новости» в экстренных службах Москвы передал, что среди участников ДТП была машина скорой помощи, водитель которой получил травмы. Погибший находился в одной из легковых автомобилей, добавил источник.

По его данным, в связи с аварией были перекрыты пять полос в сторону центра, движение пустили по встречным полосам.

Москва ДТП Кутузовский проспект жертвы новости
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