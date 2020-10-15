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Синоптики сообщили о наступлении предзимья в европейской части России

Фото:Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

С 15 октября в центре европейской части России начнется предзимье, что принесет похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Прямо с 15 числа в центре европейской России заметные изменения: вместо южных потоков будут западные, а потом северо-западные, а затем и северо-северо-западные, будет резкое понижение температуры. Температурный фон будет около и даже ниже нормы», — сказал он.

По словам Вильфанда, в метеорологической среде существует шесть сезонов года, а не четыре. Например, лето делится на два сезона и еще существует предзимье. Сезоны делятся по температурным отметкам, поэтому они не имеют точных дат наступления и окончания.

Синоптик отметил, что до конца рабочей недели в центре европейской части России будет «настоящая суровая осень». «Будет такая борьба между осенью и зимой», — описал Вильфанд.

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Ранее главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова заявила, что к концу недели в Москве ожидается мокрый снег с дождем, ночью температура воздуха опустится ниже нуля. По ее прогнозам, в ночные часы в столице температура будет около нуля или слабо отрицательной.

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