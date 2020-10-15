Во Владивостоке задержали «радиоактивную» посылку из Гонконга

Таможенники во Владивостоке обнаружили посылку из Гонконга, радиационный фон которой в 27 раз превышал норму. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Посылка весила менее 100 граммов. На сопроводительных документах к ней было указано «Gas Cylinder Equipment» (газобаллонное оборудование). Внутри, предположительно, находился металлический элемент цилиндрической формы, рассказали таможенники.

Радиоактивную посылку передали на оценку в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. После проведенной оценки там приняли решение о запрете ее ввоза на территорию Евразийского экономического союза.

В феврале в почтамте на территории Казанского вокзала в посылке обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Позже источник «РИА Новости» уточнил, что это была болванка от снаряда танка Т-34. Из-за происшествия из здания эвакуировали более 30 человек.