Си Цзиньпин заявил о необходимости готовиться к войне
Китайские военные должны быть готовы к войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун в обращении к корпусу морской пехоты. Его слова передает агентство «Синьхуа».
«Мы должны направить все наши умы и энергию на подготовку к войне и поддерживать состояние повышенной готовности», — сказал председатель КНР.
По его словам, военнослужащие должны быть абсолютно преданными и надежными.
Также он назвал корпус морской пехоты элитным подразделением, призванным защищать национальный суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы Китая. Си Цзиньпин добавил, что это подразделение необходимо усилить.