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Си Цзиньпин заявил о необходимости готовиться к войне

Китайские военные должны быть готовы к войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун в обращении к корпусу морской пехоты. Его слова передает агентство «Синьхуа».

«Мы должны направить все наши умы и энергию на подготовку к войне и поддерживать состояние повышенной готовности», — сказал председатель КНР.

По его словам, военнослужащие должны быть абсолютно преданными и надежными.

Путин поздравил Си Цзиньпина с 71-й годовщиной образования КНР
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Фото:Andrea Verdelli / Getty Images

Также он назвал корпус морской пехоты элитным подразделением, призванным защищать национальный суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы Китая. Си Цзиньпин добавил, что это подразделение необходимо усилить.

Ранее Пентагон сообщил, что Народно-освободительной армии Китая (НОАК) удалось превзойти армию США, по крайней мере, в трех оборонных сферах. В американском военном ведомстве отметили, что армия КНР уже обгоняет Вооруженные силы США в кораблестроении, по крылатым и баллистическим ракетам средней дальности, а также по интегрированным средствам ПВО.

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