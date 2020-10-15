Си Цзиньпин заявил о необходимости готовиться к войне

Китайские военные должны быть готовы к войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун в обращении к корпусу морской пехоты. Его слова передает агентство «Синьхуа».

«Мы должны направить все наши умы и энергию на подготовку к войне и поддерживать состояние повышенной готовности», — сказал председатель КНР.

По его словам, военнослужащие должны быть абсолютно преданными и надежными.

Также он назвал корпус морской пехоты элитным подразделением, призванным защищать национальный суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы Китая. Си Цзиньпин добавил, что это подразделение необходимо усилить.