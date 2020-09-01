Пентагон признал лидерство Китая в трех военных областях

Армия Китая уже обгоняет вооруженные силы США в кораблестроении, по крылатым и баллистическим ракетам средней дальности и по интегрированным средствам ПВО. В ближайшие годы военный потенциал КНР может укрепиться еще сильнее

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Пентагон опубликовал ежегодный доклад (*pdf) для конгресса США о состоянии вооруженных сил Китая. В нем говорится, что Народно-освободительной армии Китая (НОАК) удалось превзойти армию США по крайней мере в трех оборонных сферах.

Пекин сумел обойти США по темпам строительства кораблей. По численности флот КНР уже превзошел ВМФ США. В его составе 350 кораблей и подводных лодок, включая 130 крупных надводных кораблей. Флот Соединенных Штатов насчитывает 293 боевые единицы.

Пентагон также признает превосходство Китая по крылатым и баллистическим ракетам наземного базирования. По оценке Минобороны США, Китай обладает более чем 1250 крылатыми и баллистическими ракетами этого типа с дальностью поражения от 500 до 5,5 тыс. км. В то же время США сейчас обладает лишь одним типом баллистических ракет наземного базирования с дальностью поражения от 70 до 300 км. В докладе отмечается, что речь идет о конвенциональном типе вооружения. Ранее Соединенные Штаты были связаны ограничениями договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещал наличие в арсеналах ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Кроме того, Китай превзошел Соединенные Штаты в сфере интегрированных систем ПВО. В докладе отмечается, что во многом это превосходство было обеспечено за счет поставок российского вооружения в КНР. «КНР обладает одной из крупнейших в мире группировок систем «земля-воздух» — включая системы С-400 и С-300 российского производства, а также комплексы собственного производства», — говорится в документе.