Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 12:58
Путин осмотрел больницу в Коммунарке. Фоторепортаж Общество, 17:44  Бывший игрок «Зенита» заразился коронавирусной инфекцией Спорт, 17:43 Собянин предложил регионам готовиться к «сложным проблемам» из-за вируса Общество, 17:42 Как буткемпы помогут справиться с кадровым голодом в ИТ Pro, 17:39 Инфекционисты оценили рекомендацию ЦБ по выдаче денег в банкоматах Общество, 17:21 Путин пообщался с главврачом больницы в Коммунарке Общество, 17:09 МОК перенес Олимпиаду в Токио. Что важно знать Спорт, 17:01 Иван Куккоев — «Премия РБК»: «Появится класс новой буржуазии» Pro, 16:57  Терренс Малик и его тайная жизнь: разбираем фильмографию режиссера Стиль, 16:53 Сбербанк ответил на рекомендации ЦБ по банкоматам с рециркуляцией Общество, 16:53 Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5% Quote, 16:43 Путин фразой «работают как часики» оценил усилия врачей в Коммунарке Общество, 16:38 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 марта Общество, 16:35 Появилось видео визита Путина в защитном костюме в больницу в Коммунарке Общество, 16:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

Инфекционисты оценили рекомендацию ЦБ по выдаче денег в банкоматах

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Ограничение выдачи денег через банкоматы может способствовать уменьшению распространения нового типа коронавируса, рассказал РБК профессор института вирусологии Николай Малышев. Однако заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова отметила РБК, что коронавирус не выживет на поверхности банкнот.

Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Известно, что на деньгах может несколько часов и даже несколько дней сохраняться инфекция. Поэтому изоляция денег должна в определенной степени способствовать успеху карантина», — сказал Малышев.

Кожевникова заявила, что не видит связи между ограничением выдачи наличных денег и снижением распространения вируса. «У коронавирусной инфекции очень небольшой путь передачи, воздушно-капельный, в очень небольшом проценте — контактный», — отметила она.

ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег через банкоматы с рециркуляцией
Финансы

По ее словам, вирус неустойчив и плохо сохраняется в окружающей среде. «Это не та инфекция, которая будет жить на поверхности денег», — сказала она. Кожевникова добавила, что в связи с этим ограничивать выдачу наличных с медицинской точки зрения нецелесообразно.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов отметил РБК, что подобные меры могут привести к тому, что люди, наоборот, начнут активно снимать деньги. «Кроме того, что гречку покупали, сейчас будут деньги снимать», — сказал он.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 марта
Общество

При этом, по его словам, на деньгах есть бактерии, и, согласно исследованиям, они живут на поверхности банкнот в течение нескольких суток.

Ранее 24 марта Банк России рекомендовал банкам перед выдачей денег клиентам выдержать банкноты некоторое время, в течение которого вирус бы точно погиб. ЦБ выдерживает банкноты в течение 14 дней. Регулятор также посоветовал ограничить работу устройств, которые действуют в режиме рециркуляции, когда внесенные одним клиентом банкноты сразу выдаются другому.

Теги: коронавирус, деньги, новости РБК
Материалы по теме
ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег через банкоматы с рециркуляцией
Финансы
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Финансы
ЦБ запретил банкам брать комиссии с клиентов за быстрые переводы
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter