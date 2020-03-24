Инфекционисты оценили рекомендацию ЦБ по выдаче денег в банкоматах

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Ограничение выдачи денег через банкоматы может способствовать уменьшению распространения нового типа коронавируса, рассказал РБК профессор института вирусологии Николай Малышев. Однако заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова отметила РБК, что коронавирус не выживет на поверхности банкнот.

«Известно, что на деньгах может несколько часов и даже несколько дней сохраняться инфекция. Поэтому изоляция денег должна в определенной степени способствовать успеху карантина», — сказал Малышев.

Кожевникова заявила, что не видит связи между ограничением выдачи наличных денег и снижением распространения вируса. «У коронавирусной инфекции очень небольшой путь передачи, воздушно-капельный, в очень небольшом проценте — контактный», — отметила она.