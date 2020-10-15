СМИ сообщили о планах депортировать бизнесмена Лиллевяли из США в Эстонию

Бизнесмена Германа Лиллевяли, создавшего бренды «Довгань», «Красная линия» и «Смак» депортируют из США в Эстонию за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе Алекса Понса.

Отвечая на вопрос, депортируют ли бизнесмена в Эстонию, Понс сказал: «Совершенно верно».

Как ранее сообщили РБК в пресс-службе Министерства внутренней безопасности США, Лиллевяли прибыл в начале 2020 года в Лос-Анджелес под именем Германа Хайнманна. Являясь гражданином Эстонии, он въехал в США по программе безвизового въезда и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней.

В это время в США проходило разбирательство по иску инвесторов к Лиллевяли. Бизнесмена обвиняли в расхищении средств через созданный им инвестиционный холдинг. Суд постановил взыскать с него более $32 млн.