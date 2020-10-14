«Яндекс.Такси» объявил об уходе из Румынии

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сервис «Яндекс.Такси», который работает под брендом Yango, в течение месяца приостановит работу в Румынии. Об этом РБК сообщили в компании

Причиной закрытия бизнеса назвали особенности регулирования сферы пассажирских перевозок, которые не позволяют компании развиваться.

Румынские клиенты смогут пользоваться сервисом, но только в тех странах, где еще работает Yango. В компании добавили, что решили сосредоточиться на развитии в оставшихся 16 странах.

«Яндекс.Такси» вышел на румынский рынок под брендом Yango (сокращение от Yandex Go) в середине 2019 года. Сейчас сервис, в числе прочих, работает в Финляндии, Эстонии, Литве, Израиле, Гане и Кот-д'Ивуаре.