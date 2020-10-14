Власти увеличат число рейсов в Швейцарию, Белоруссию и на Мальдивы

Мальдивы (Фото: Norbert Probst / imagebroker.com / Global Look Press)

Российские власти решили увеличить число рейсов, которые смогут летать в Швейцарию, Белоруссию и на Мальдивы после возобновления авиасообщения с этими странами. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба, поступившего в РБК.

«Принято решение увеличить количество рейсов и пунктов назначения по ранее возобновленным направлениям», — указывает оперативный штаб.

В Швейцарию раз в неделю будут летать два дополнительных рейса по маршрутам Цюрих— Москва — Цюрих и Москва — Женева — Москва. Они будут курсировать раз в неделю. Кроме того, вылететь туда теперь можно будет из Санкт-Петербурга. Рейсы оттуда будут направляться в Женеву и Цюрих раз в неделю.

Количество рейсов на Мальдивы (аэропорт Велана) увеличится до четырех рейсов в неделю на взаимной основе, а из Москвы в Минск — до трех.