В Москве машина протаранила ограждение и упала в реку

Фото: typical_carsharing / VK

На Овчинниковской набережной в реку упал автомобиль. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД по Москве.

«В районе Овчинниковской набережной произошло ДТП, автомобиль упал в реку. Серьезно пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, водитель самостоятельно смог выбраться из тонущего автомобиля. У мужчины были порезаны руки и лицо. По данным Life, водитель находился за рулем каршеринга.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, по факту ДТП проводится проверка.