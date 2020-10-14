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Отравление Навального ,  
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Песков оценил заявление Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС

Фото:Сергей Карпухин / AP
Фото: Сергей Карпухин / AP

Министр иностранных дел России действует в соответствии с курсом внешней политики, определяемым президентом страны. По этой причине Кремлю не нужно дополнительно комментировать слова главы МИДа Сергея Лаврова, который допустил, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, внешнюю политику страны, опираясь на Конституцию, формирует президент, а министр и МИД являются его «главными руками» в этом направлении.

Песков отметил, что Москва не выступала за охлаждение взаимоотношений с ЕС. «Очевидно, что в свое время не Россия была инициатором свертывания диалога по всем основным направлениям», — отметил он.

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Сергей Лавров

Накануне Лавров сказал, что Брюссель высокомерно относится к Москве и «неподобающе себя ведет» в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального. «Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия та же выполняли международное право», — пояснил министр. По его словам, Берлин не выполняет свои международные обязательства и руководствуется принципом «если вы нам не верите, то вы сами виноваты».

Глава МИДа указал, что, если Евросоюз не понимает необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой, то Россия должна временно прекратить его. «Так тому и быть, если они этого хотят», — сказал Лавров, приводя в пример заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она сообщила о важности расставания с «иллюзией того, что Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера ЕС».

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Навальному стало плохо во время перелета в Москву 20 апреля. Самолет с ним экстренно посадили в Омске, где политика, впавшего в кому, экстренно госпитализировали. Позже его перевезли на лечение в Берлин. Оппозиционер пришел в себя и начал курс реабилитации, в конце сентября его выписали из немецкой клиники.

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Военная лаборатория Германии нашла в анализах Навального следы яда из запрещенной группы боевого отравляющего вещества «Новичок». Результаты подтвердили во Франции, Швеции и Финляндии. ОЗХО заявила, что оппозиционного политика отравили токсином, похожим на вещества из группы «Новичок», но пока не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия. При этом российские врачи говорили, что не выявили следов ядов в анализах Навального.

Москва отрицает обвинения в причастности к отравлению оппозиционера. Российские власти отмечают, что в стране нет запасов «Новичка», тогда как с этим веществом работали во многих западных странах.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе разговора с Лавровым 13 октября вновь призвал Россию расследовать инцидент с Навальным при сотрудничестве с Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО). Главы МИД стран — членов ЕС 12 октября договорились о санкциях против россиян, причастных, по мнению Брюсселя, к разработке, хранению и распространению отравляющего вещества «Новичок».

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