Песков оценил заявление Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС

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Министр иностранных дел России действует в соответствии с курсом внешней политики, определяемым президентом страны. По этой причине Кремлю не нужно дополнительно комментировать слова главы МИДа Сергея Лаврова, который допустил, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, внешнюю политику страны, опираясь на Конституцию, формирует президент, а министр и МИД являются его «главными руками» в этом направлении.

Песков отметил, что Москва не выступала за охлаждение взаимоотношений с ЕС. «Очевидно, что в свое время не Россия была инициатором свертывания диалога по всем основным направлениям», — отметил он.

Накануне Лавров сказал, что Брюссель высокомерно относится к Москве и «неподобающе себя ведет» в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального. «Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия та же выполняли международное право», — пояснил министр. По его словам, Берлин не выполняет свои международные обязательства и руководствуется принципом «если вы нам не верите, то вы сами виноваты».