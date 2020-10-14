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В Москве от коронавируса вылечились еще 1970 человек

В столице от коронавирусной инфекции выздоровели 1970 человек, общее число вылечившихся в Москве выросло до 266,4 тыс. Об этом сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы.

По данным на 13 октября, с начала пандемии в столице коронавирус подтвердили у 339 431 человека. Число активных случаев в Москве составляет 69 244. Умерли 5739 зараженных коронавирусом.

Минздрав сообщил о приросте заболеваемости коронавирусом на 26% за неделю
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Мэр города Сергей Собянин называл текущую неделю «во многом решающей» для эпидемиологической обстановки. По его словам, строгое соблюдение нынешних мер безопасности может снизить заболеваемость и стабилизировать ситуацию без введения новых «крайне нежелательных» ограничений.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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