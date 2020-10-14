В Москве от коронавируса вылечились еще 1970 человек

В столице от коронавирусной инфекции выздоровели 1970 человек, общее число вылечившихся в Москве выросло до 266,4 тыс. Об этом сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы.

По данным на 13 октября, с начала пандемии в столице коронавирус подтвердили у 339 431 человека. Число активных случаев в Москве составляет 69 244. Умерли 5739 зараженных коронавирусом.

Мэр города Сергей Собянин называл текущую неделю «во многом решающей» для эпидемиологической обстановки. По его словам, строгое соблюдение нынешних мер безопасности может снизить заболеваемость и стабилизировать ситуацию без введения новых «крайне нежелательных» ограничений.