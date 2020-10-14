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Эксперты назвали механизм, который нужен для бесплатных лекарств в России

Для воплощения идеи бесплатной выдачи лекарств по рецептам необходимо разработать механизм обязательного лекарственного страхования. Об этом РБК сообщили опрошенные эксперты. 

С идеей о том, что россияне должны бесплатно получать препараты, которые им прописал врач, выступил глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. На совещании по подготовке программного документа партии к выборам в Госдуму в 2021 году Медведев указал, что нужно такая выдача должна быть обеспечена «за счет государственных средств» с использованием механизмов обязательного лекарственного страхования.

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Для того, чтобы подобный механизм можно было воплотить, нужен механизм обязательного лекарственного страхования, сказала РБК исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова. «Наверное, это реализовать непросто. Система страхования же не берется ниоткуда, она берется из некоторых страховых фондов, в которых должны участвовать граждане. Сама система страхования она хорошая, потому что все вносят небольшой вклад, а потом получает тот, кто нуждается», — рассказала Титова.

Она также подчеркнула, что подобное предложение не новое и обсуждается уже несколько лет. «Он [Дмитрий Медведев] не сказал, что это будет завтра или послезавтра, он сказал, что, в принципе, на эту систему нужно переходить. Ничего нового в этом поручении нет, это обсуждают уже минимум несколько лет. Продвижения нет, но обсуждается много», — отметила исполнительный директор.

При этом введение системы лекарственного страхования потребует дополнительных «надстроек», рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она напомнила, что на сегодняшний момент уже существует программы федерального и регионального уровня для обеспечения бесплатными лекарствами, но только для определенных групп или в соответствии с четким списком препаратов. «Введение этой системы — правильно, и в этом направлении нужно идти», — сказала Попович.

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«Основным риском введения системы будет полная неопределенность исходных условий. Там очень много нерешенных вопросов, отсутствует реальная статистика потребления. Даже в тех госпрограммах страхования, которые сейчас существуют, например, централизованная закупка препаратов от ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, не существует правильно ведомых регистров бенефициаров [получателей лекарств]. Поэтому точно определить объем потребности, планировать его и рассчитать необходимые ресурсы практически невозможно», — рассказала Попович.

Ключевой момент введения бесплатных лекарств по рецепту — это вопрос финансирования. «Если деньги есть, то разработать механизм достаточно просто, а когда денег нет, то получается история «тришкиного кафтана» — сколько его не натягивай, он все равно дырявый. Есть рекомендации ВОЗ, сколько процентов от ВВП должно идти на здравоохранение. Мы до них не дотягиваем, а без денег обеспечить все потребности система не сможет», — рассказал РБК руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Таким образом, важным вопросом станет источник страховых фондов. «Сегодня средства на медицинское страхование идут из доходов людей, а на лекарственное страхование откуда пойдут деньги? Если население будет готово сократить свои доходы и направить их на покупку лекарств, то, наверное, это правильно. Но люди могут с этим и не согласиться, потому что народ и так небогат», — сказал Дмитриев. Введение такого обязательного лекарственного страхования потребует дополнительных расходов порядка 300 млрд рублей, оценила Лариса Попович. «Где их взять, это другой вопрос», — добавила она. Однако, по ее словам, система может окупиться уже через несколько лет «повышением эффективности системы здравоохранения и улучшением состояния здоровья нации».

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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

При этом, это может «существенно изменить характер потребления» лекарств, полагает она. «Люди не будут покупать все подряд, что им рекламируют с телевизоров, а будут по рецептам врачей получать лекарства, которые им реально необходимы. Это заставит и врачей немного лучше разбираться в ситуации, и пациентов будет стимулировать потреблять препараты, которые врач прописывает».

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