Эксперты назвали механизм, который нужен для бесплатных лекарств в России

Для воплощения идеи бесплатной выдачи лекарств по рецептам необходимо разработать механизм обязательного лекарственного страхования. Об этом РБК сообщили опрошенные эксперты.

С идеей о том, что россияне должны бесплатно получать препараты, которые им прописал врач, выступил глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. На совещании по подготовке программного документа партии к выборам в Госдуму в 2021 году Медведев указал, что нужно такая выдача должна быть обеспечена «за счет государственных средств» с использованием механизмов обязательного лекарственного страхования.

Для того, чтобы подобный механизм можно было воплотить, нужен механизм обязательного лекарственного страхования, сказала РБК исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова. «Наверное, это реализовать непросто. Система страхования же не берется ниоткуда, она берется из некоторых страховых фондов, в которых должны участвовать граждане. Сама система страхования она хорошая, потому что все вносят небольшой вклад, а потом получает тот, кто нуждается», — рассказала Титова.

Она также подчеркнула, что подобное предложение не новое и обсуждается уже несколько лет. «Он [Дмитрий Медведев] не сказал, что это будет завтра или послезавтра, он сказал, что, в принципе, на эту систему нужно переходить. Ничего нового в этом поручении нет, это обсуждают уже минимум несколько лет. Продвижения нет, но обсуждается много», — отметила исполнительный директор.