В Батайске загорелся цех по переработке пиломатериалов

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В городе Батайске Ростовской области произошел пожар в цехе по переработке пиломатериалов в промышленной зоне. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Площадь пожара составила 900 кв. м. В 8:13 пожар удалось локализовать. «В 9:05 объявлена ликвидация открытого горения», — отметили в ведомстве.

К тушению пожара привлекались 77 человек и 22 единицы техники.

Как сообщает издание 161.ru, загорелся цех, который находится по адресу: улица Промышленная, д.15. Пожару присвоили третий ранг сложности. Часть здания, по данным сайта, обрушилась. На место прибыл пожарный поезд.