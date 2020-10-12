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www.adv.rbc.ru
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,
12 окт, 15:09
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В Ростовской области на рынке сгорели торговые павильоны. Видео
В городе Шахты Ростовской области на рынке произошел пожар. Огнем охватило торговые павильоны на площади почти 900 кв. м. Позже его потушили
Video
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Ростовская область
пожар
рынок
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