Торговые павильоны загорелись на рынке в Ростовской области

На рынке в городе Шахты Ростовской области загорелись торговые павильоны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Возгорание произошло по адресу: ул. Индустриальная, 7Д. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:06. В 12:16 пожар был локализован на площади 900 кв. м. В 12:36 ликвидировано открытое горение.

Пожару присвоили третий ранг. Для ликвидации происшествия от МЧС привлекаются 40 человек личного состава, 12 единиц техники, уточнили в главке.

11 октября в Нижнем Новгороде произошел пожар, охвативший два жилых дома, надворные постройки и здание автосервиса.