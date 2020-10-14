Во Владивостоке учеников 107 классов перевели на удаленку

Во Владивостоке учеников 107 классов из 33 государственных школ были переведены на дистанционную форму обучения из-за случаев обнаружения COVID-10 у учеников и педагогов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации у себя на сайте.

«Полностью закрытых школ и детсадов во Владивостоке нет, — уточнили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.

В ведомстве добавили, что в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом во всех образовательных учреждениях были усилены санитарные меры.

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