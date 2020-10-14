В школах столицы Камчатки из-за шторма отменили занятия

В Петропавловске-Камчатском утром 14 октября отменили занятия второй смены во всех школах в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своем сайте.

«Прогнозируется, что в течение дня ветер достигнет силы штормового — с порывами до 25-30 метров в секунду. 15 октября циклон начнет ослабевать и смещаться на север края», — сказано в сообщении.

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