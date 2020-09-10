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Два человека пострадали во время шторма в Санкт-Петербурге

В результате шторма в Санкт-Петербурге пострадали два человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Также в городе повреждены 12 автомобилей. В управлении сообщили, что к 20:00 в Петербурге сотрудники спасательных служб совершили 242 выезда.

Фото: marsoupilamie2020 / Instagram Фото: alexanderstrugach / Instagram Фото: spb.welcome / Vk Фото: spb.welcome / Vk Фото: spb.welcome / Vk Фото: spb.welcome / Vk
Фото: marsoupilamie2020 / Instagram

Согласно данным синоптиков, в Санкт-Петербурге идет усиление западного и северо-западного ветра до 24 м/с. Из-за угрозы наводнения закрыты защитные затворы дамбы, а также приостановлено движение судов по Кронштадскому корабельному фарватеру.

Аналогичный прогноз сохраняется на 11 сентября. МЧС рекомендует петербуржцам оставаться дома, не парковать машины возле деревьев и рекламных щитов, а также обходить шаткие строения.

Теги: Санкт-Петербург, шторм, МЧС
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