Депутат Госдумы предложил повысить возрастную планку на владение оружием

В России нужно повысить возрастную планку до 21 года для получения лицензии на владение и использование оружия. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Выборный, передает газета «Известия».

«С момента выдачи лицензии в режиме онлайн контролирующие органы должны проводить мониторинг ситуации», — отметил он

По его словам, если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, были на учете в наркологическом диспансере, то у них должны изымать лицензию и оружие.

Материал дополняется