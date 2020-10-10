«Роскосмос» сообщил о переносе на 2021 год двух космических пусков

«Роскосмос» принял решение о переносе на 2021 год пусков грузового корабля «Прогресс МС-16» и гидрометеорологического спутника «Арктика-М», планируемых осуществить в декабре 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя госкорпорации.

По словам собеседника агентства, такое решение принято в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок. Запуски как корабля, так и спутника планировались с космодрома Байконур ракетами-носителями «Союз-2».

В частности, «Прогресс МС-16» планировалось запустить к МКС 11 декабря. На борту корабля должны были находиться новогодние подарки, которых теперь лишились космонавты. Первый метрологический спутник «Арктика-М» планировалось запустить 24 декабря.

Представитель «Роскосмоса» отметил, что «точные даты запусков будут названы позднее».