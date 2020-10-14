СМИ сообщили о намерении Трампа вывести американские войска из Сомали
Президент США Дональд Трамп собирается вывести американские войска из Сомали. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство выяснило, что администрация США негативно отреагировала на решение президента о выводе войск. В Белом доме считают, что правительство Сомали не имеет достаточно контроля над ситуацией в стране.
«Если США значительно сократят свое военное присутствие в Сомали, то и без того слабый контроль сомалийского правительства над безопасностью в стране значительно уменьшится», — сказал советник бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр Колин Томас Дженсен. Он добавил, что сложившейся ситуацией может воспользоваться исламистская террористическая группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России).
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