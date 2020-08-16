Боевики атаковали отель в Сомали

В Сомали в городе Могадишо погибло более 10 человек и еще более 30 пострадавших из-за атаки боевиков на отель. Об этом сообщает издание Somali Guardian.

По данным портала, вооруженные боевики взорвали автомобиль, чтобы проникнуть в отель на пляже Лидо. Внутри здания началась перестрелка. Боевики забаррикадировались на верхних этажах отеля, оттуда они стреляли в военнослужащих, которые прибыли на место происшествия.

Somali Guardian отметило, что в результате этого нападения погибло более 10 человек, среди которых есть правительственные чиновники Сомали, в том числе директор по региональным связям министерства информации Абдирисак Абдуллахи Абди.

Были ранены 30 человек, их госпитализировали. Среди пострадавших есть министр общественных работ Ахмед Вашингтон, знаменитая в Сомали певица Фаиза Бела и другие известные люди страны.

По данным издания Garowe Online, которое ссылается на слова официального представителя сомалийского правительства Исмаила Мухтара Оронджо, силовики ликвидировали двоих боевиков, но в отели продолжаются вооруженные столкновения военнослужащих с нападающими.