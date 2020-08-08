В столице Сомали террорист-смертник атаковал военную базу

Видео: AhmedAbdullahi_ / Twitter

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В столице Сомали Могадишо террорист-смертник подорвал автомобиль со взрывчаткой у ворот военной базы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Как уточнил полковник Ахмед Мьюс, боевик атаковал базу армейской бригады 12 апреля. Она находится возле спортивного стадиона в районе Варта-Набадда. Очевидцы сообщают об огромных клубах дыма на месте происшествия.

О пострадавших неизвестно.

В январе заминированный автомобиль взорвался недалеко от Могадишо в городе Афгойе. Атака была направлена против работающих в городе турецких граждан, машина врезалась в здание, где обедали турецкие инженеры и сомалийская полиция.