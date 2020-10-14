В СК сообщили о переводе 40% сотрудников на дистанционную работу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил перевести 40% сотрудников ведомства на дистанционную работу из-за риска заражения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба СК, передает ТАСС.

«Александр Бастрыкин поручил подчиненным сократить не менее чем на 40% от штатной численности очное присутствие сотрудников и работников следственных подразделений, изолировав в первую очередь лиц в возрасте старше 65 лет, женщин, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания», — сказано в сообщении.

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