Армении сообщила о боях в Нагорном Карабахе в течение дня

Вооруженные силы Азербайджана начали наступление по трем-четырем направлениям в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге, опубликованном в Youtube.

«Сегодня ВС Азербайджана начали наступление в 3-4 направлениях, и бои шли весь день. Особенно тяжелые столкновения были зафиксированы на северном направлении. Пожалуй, один из самых тяжелых боев этой войны», — заявил он (цитата по ТАСС).

В Москве 9 октября во время переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна с участием глава МИД России Сергей Лавров стороны договорились о начале режима прекращения огня в зоне боевых действий. Также представители двух стран заявили, что начнут обмен военнопленными и телами погибших во время конфликта. Перемирие начало действовать 10 октября в 11:00 мск, но стороны конфликта почти сразу обвинили друг друга в его нарушении режима прекращения огня и обстрелах.

Накануне глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что в Нагорном Карабахе не будет мира, если Азербайджан сделал ставку на применение силы. Он добавил, что, по мнению Армении, нет альтернативы мирному урегулированию. Мнацаканян подчеркнул, что если Баку выбрала путь применения силы как способ добиться условий или как «метод добиваться своих максималистских позиций», то не получится решить военный конфликт мирным путем. Азербайджан в свою очередь обвинил Армению в обстреле городов.

