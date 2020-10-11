В Петербурге по подозрению в хищение лекарств задержали более 15 человек

Полиция в Санкт-Петербурге задержала более 15 человек, подозреваемых в хищении дорогостоящих препаратов для онкобольных. Об этом сообщают прокуратура и главное управление МВД по городу.

«В настоящее время установлена причастность к совершению преступления более 15 лиц, деятельность которых носила систематический и организованный характер», — говорится в сообщении прокуратуры Санкт-Петербурга.

По данным ГУ МВД, злоумышленники похитили медицинские препараты для онкобольных на сумму более 100 млн руб. По версии следствия, они похищали лекарства в медицинских организациях, а затем продавали их оптом и в розницу.

Всего в городе прошло 35 обысков, в ходе которых следователи и оперативники изъяли документы, печати и штампы различных организаций, а также деньги и лекарства.