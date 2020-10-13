Поезд с пассажирами застрял в тоннеле зеленой ветки московского метро

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На Замоскворецкой линии столичного метрополитена между станциями «Тверская» и «Театральная» в тоннеле застрял поезд с пассажирами. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы, передает «РИА Новости».

«Произошла поломка состава в тоннеле», — сказал он. Причиной стала техническая неисправность. Собеседник агентства пояснил, что состав планируют убрать с путей резервным поездом.

Источник «Интерфакса» уточнил, что технический сбой случился примерно в 21:10 мск. По его словам, из-за этого остановили движение поездов на участке «Белорусская» — «Новокузнецкая».

В Twitter метрополитена указано, что интервалы движения от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая» были временно увеличены для «проверки поезда».