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Полиция задержала угрожавшего пистолетом на станции метро «Щелковская»

Сотрудники полиции задержали мужчину, который вытащил пистолет в ходе конфликта на станции метро «Щелковская». Об этом РБК сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«Между тремя гражданами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из участников достал предмет, похожий на пистолет. В настоящее время сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене все участники конфликта задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

О том, что у мужчины в руках был пистолет, со ссылкой на очевидца также сообщало издание «Подъем».

В пресс-службе ведомства отметили, что в результате конфликта никто не пострадал. Сам пистолет изъяли сотрудники полиции, они направили его на исследование.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в пресс-службе столичного главка МВД.

В октябре 2019 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ударил ножом полицейского на станции метро «Савеловская». Сержант полиции был госпитализирован, нападавший задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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