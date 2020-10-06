Полиция задержала угрожавшего пистолетом на станции метро «Щелковская»

Сотрудники полиции задержали мужчину, который вытащил пистолет в ходе конфликта на станции метро «Щелковская». Об этом РБК сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«Между тремя гражданами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из участников достал предмет, похожий на пистолет. В настоящее время сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене все участники конфликта задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

О том, что у мужчины в руках был пистолет, со ссылкой на очевидца также сообщало издание «Подъем».

В пресс-службе ведомства отметили, что в результате конфликта никто не пострадал. Сам пистолет изъяли сотрудники полиции, они направили его на исследование.